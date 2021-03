Alcune ore fa abbiamo scoperto che OnePlus terrà un evento l’8 marzo 2021 e che proprio in quella cornice verrà svelata la tanto attesa serie OnePlus 9, molto probabilmente accompagnata anche dallo smartwatch OnePlus Watch. Come spesso capita il giorno di presentazione di un nuovo device dell’azienda cinese, la compagnia è solita spingere i pre-ordini offrendo alcuni prodotti omaggio.

OnePlus Buds Z in omaggio

Oggi abbiamo modo di valutare quelli che dovrebbero essere i device in omaggio per chi deciderà di pre-ordinare OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Le ultime informazioni pubblicate online sottolineano che il prodotto in omaggio sarà OnePlus Buds Z, le cuffie true wireless della compagnia, per chi pre-ordina OnePlus 9, mentre OnePlus Buds Z Steve Harrington Edition per chi pre-ordina OnePlus 9 Pro.

Se, però, come si pensa, anche il modello “economico” OnePlus 9R dovesse essere svelato di fianco a OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, allora l’azienda potrebbe non offrire più nessuno dei due sopracitati prodotti in omaggio per chi effettuare il pre-ordine di uno degli smartphone.

Non abbiamo ancora la certezza di quando gli smartphone saranno disponibili in pre-ordine, ma in rete si parla che OnePlus starebbe guardando al 23 marzo come data in cui offrire la possibilità ai propri clienti di acquistare la nuova serie top di gamma in anticipo.