OnePlus 8T passa dalle mani di DxOMark, questa volta per la recensione del comparto fotografico principale. Dopo aver analizzato il display, gli esperti del noto sito ci dicono la loro sui quattro sensori a disposizione: andiamo a scoprire come se l’è cavata.

Le fotocamere di OnePlus 8T alla prova DxOMark

Il comparto fotografico posteriore di OnePlus 8T è composto da quattro sensori: al principale Sony IMX586 da 48 MP con apertura f/1.7, PDAF e OIS si aggiungono l’ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2), il macro da 5 MP e il monocromatico da 2 MP (entrambi non sfruttati nel protocollo dei test DxOMark). Il punteggio ottenuto dal dispositivo della casa cinese è di 111, con 115 punti per le foto, 52 per lo zoom e 102 per i video.

Con 111 punti di punteggio generale OnePlus 8T si piazza nella parte bassa della classifica attuale, a pari punti con Google Pixel 4a e Sony Xperia 5 II e poco sopra OnePlus Nord (108 punti). Lo smartphone viene superato da tre device del marchio, ossia OnePlus 7T Pro (114), OnePlus 7 Pro (114) e OnePlus 8 Pro (118), anche se i primi due sono stati testati con il vecchio sistema di punteggio.

DxOMark ha apprezzato la buona esposizione in diverse situazioni, l’ampia profondità di campo che mantiene gli sfondi nitidi, la buona stima della profondità negli scatti bokeh, la stabilizzazione nei video con buona luce e negli interni e il rumore ben controllato nei video in ambienti interni ed esterni. Tra i contro abbiamo invece la resa cromatica imprecisa in foto e video, soprattutto con poca luce, la gamma dinamica limitata, il tanto rumore con poca luce, la forte perdita di dettagli e il rumore negli scatti tele a medio e lungo raggio (visto che manca lo zoom ottico), le instabilità nella messa a fuoco con poca luce e il rumore nei video a bassa luminosità.

Se volete consultare la recensione completa del comparto fotografico principale di OnePlus 8T da parte di DxOMark potete seguire questo link.

