Sono sempre più i produttori che offrono bilance intelligenti, in grado di fornire indicazioni su numerosi parametri corporei. Non solo il peso dunque ma anche molte altre informazioni utili per conoscere lo stato di salute del proprio corpo e cercare di migliorare lo stato di forma. Tra queste oggi vi segnaliamo HONOR Scale 2, in grado di analizzare 11 diversi parametri corporei e di visualizzarlo sul vostro smartphone.

Scontatissima su eBay

Realizzata con un mix di metallo (per la parte inferiore) e vetro (per la parte superiore) HONOR Scale 2 offre misurazioni precise e accurate, verificate dallo standard DEXA che ne assicura un’ottima qualità. Oltre a indicare il peso, visibile sa tramite smartphone sia sul display integrato sotto al vetro, la bilancia intelligente di HONOR misura altri 10 valori, molto utili per imparare a conoscere il proprio corpo.

Si parte dall’indice di massa corporea (BMI) passando per la percentuale di massa grassa, quella dello scheletro, la massa magra, il metabolismo basale, il contenuto di minerali delle ossa, il livello di grasso viscerale. le proteine e il livello di acqua. Oltre a questi dati HONOR Scale 2 è in grado di mostrare la frequenza cardiaca, archiviando tutti i dati acquisiti sul vostro smartphone tramite l’applicazione Huawei Fit.

Grazie all’applicazione, che si connette allo smartphone tramite Bluetooth ma che memorizza i dati anche internamente, è possibile tenere traccia del peso di 50 diversi utenti, diventando quindi molto utile per tutta la famiglia, e non solo. Con i dati raccolti potrete ricevere numerosi suggerimenti per migliorare lo stile di vita e rimettervi in forma, nel caso di problemi di peso, o mantenere uno stile di vita salutare.

Potete acquistare HONOR Scale 2 su eBay a partire da appena 21,64 euro, quasi la metà rispetto al prezzo di listino, e se trovate altri tre amici potete scendere fino a 19,91 euro ciascuno, un prezzo davvero imbattibile. Il prodotto di trova in Italia e verrà consegnato nel giro di una settimana circa.

