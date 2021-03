Motorola ha da poco annunciato la disponibilità in Italia di due nuovi smartphone destinati a battagliare duramente nella fascia bassa del mercato. Sono moto e7 power e moto e7i power, sostanzialmente identici tra di loro dal punto di vista estetico, mentre sotto la scocca è possibile osservare qualche differenza. Ecco nel dettaglio le schede tecniche dei due smartphone.

Caratteristiche tecniche di moto e7 power

Per quanto riguarda moto e7 power si parte da uno schermo Max Vision HOD (720 x 1600 pixel) da 6,5 pollici con notch a goccia. All’interno troviamo un MediaTek Helio G25 con CPU octa core affiancato da 4 GB di RAM e 63 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB. Discreta la connettività, con supporto alle reti 4G/LTE, WiFi 802.11 a 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, USB Type-C e connettore da 3,54 millimetri, dual SIM ibrido. ZGPS, GLONASS e Galileo.

La fotocamera posteriore può contare su un sensore principale da 13 megapixel (f/2.0) con messa a fuoco a riconoscimento di fase, e sensore macro da 2 megapixel (f/2.4). Nella parte frontale invece è stato scelto un sensore da 5 megapixel (f/2.2). Molto buona la batteria con i suoi 5.000 mAh, peccato che la ricarica si fermi a 10 watt. Il sistema operativo è Android 10 senza particolari personalizzazioni, le dimensioni sono di 165,06 x 75,86 x 9.2 millimetri e 200 grammi di peso. Nella parte posteriore della cover infine è presente un tradizionale lettore di impronte digitali.

Caratteristiche tecniche di moto e7i power

Molto simili, come dicevamo, le caratteristiche di moto e7i power che utilizza lo stesso schermo Max Vision HD+ (720 x 1600 pixel) da 6,5 pollici con notch a goccia. Il chipset utilizzato è un UNISOC SC9863A con CPU octa core, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB.

Molto simile la connettività, con il Bluetooth 4.2 al posto del Bluetooth 5, resta invariato anche il comparto fotografico: 13+2 megapixel al posteriore, 5 megapixel nella parte frontale. Rimane la batteria da 5.000 mAh, anche in questo caso con ricarica a 10 watt. Il sistema operativo cambia, visto che in questo caso Motorola ha optato per Android 10 Go Edition.

Invariate le dimensioni che si attestano a 165,06 x 75,86 x 9,2 millimetri, con peso di 200 grammi.

Prezzi e disponibilità di moto e7/e7i power

Mentre moto e7 power è già disponibile, nella sola colorazione Tahiti Blue, al prezzo di 149,90 euro, per ottenere moto e7i power, disponibile in Tahiti Blue a 129,90 euro, bisognerà attendere le prossime settimane.