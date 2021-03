Iliad cerca personale per un nuovo Iliad Store

Iliad, uno degli operatori nazionali di telefonia mobile più in vista, prosegue nella sua opera di copertura capillare del territorio e lo fa preparando l’apertura di un nuovo Store a Rozzano, in provincia di Milano: la ricerca del personale è già stata avviata.

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato l’apertura di nuovi Iliad Corner presso le catene Expert, SME ed Euronics e l’installazione di nuove Simbox nei supermercati Carrefour e Conad, mentre il mese scorso vi avevamo parlato del nuovo canale di vendita Iliad Express.

A quanto pare Iliad ha intenzione anche di ampliare la propria rete di Store: ai diciotto attualmente esistenti se ne aggiungerà presto un altro a Rozzano.

L’indizio che ci porta ad affermarlo con buona dose di sicurezza arriva direttamente da Iliad: sul sito ufficiale dell’operatore, nella sezione “Lavorare in Iliad“, sono spuntati due nuovi annunci lavorativi per uno Store Manager e per uno Store Assistant a Rozzano.

Entrambi gli annunci, al paragrafo “Altre informazioni“, specificano che “La risorsa sarà inserita sull’iliad store del centro commerciale Fiordaliso“. Quest’ultimo è sito in Via Eugenio Curiel, 25, Rozzano (Milano) ed è proprio al suo interno che sorgerà dunque il diciannovesimo Iliad Store.

Nel centro commerciale in questione Iliad sembra aver trovato terreno fertile, visto che vi ha già aperto un Iliad Corner con le Simbox e un Iliad Express nel supermercato Iper la grande I.

Allo stato attuale non sono note le tempistiche di apertura di questo nuovo Iliad Store milanese (sarà il quinto), pertanto non ci resta che aspettare comunicazioni da parte dell’operatore.

Se desiderate conoscere maggiori dettagli sulle posizioni lavorative menzionate ed eventualmente inviare la vostra candidatura, qui si seguito trovate i link da utilizzare:

Vi trovate nei pressi del centro commerciale Fiordaliso? Non esitate a inviarci segnalazioni e foto relative al nuovo Iliad Store.