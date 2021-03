Gli smartphone con display pieghevoli sono ancora prodotti di nicchia, piuttosto costosi e non ancora adatti a tutti gli utenti. Questo però non frena le più grandi aziende al mondo di sperimentare e sviluppare nuove soluzioni che troveranno posto in nuove generazioni di smartphone. In queste ore BOE, una delle più grandi aziende al mondo produttrici di display, ha svelato il prototipo di un display pieghevole a 360°.

BOE lavora al display pieghevole del futuro

Gli smartphone pieghevoli attuali permettono solo due posizioni di apertura del display pieghevole: verso l’interno, o verso l’esterno. Ebbene, il display di BOE dà la possibilità all’utente di estendere il display flessibile in entrambe le direzioni. L’azienda, secondo le informazioni pubblicate in rete, avrebbe adottato un particolare display capace di resistere meglio agli stress meccanici e anche di mostrare una “gobba” meno pronunciata quando piegato verso l’interno o verso l’esterno.

Mi Mix 4 Pro Max sarà il primo foldable Xiaomi?

Se Samsung e Huawei sono di fatto gli unici grandi player a realizzare smartphone pieghevoli, di certo Xiaomi non se ne sta in disparte da semplice spettatore. Secondo le informazioni pubblicate da Ross Young su Twitter, Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max sarebbe il nome del primo vero smartphone pieghevole. Dai pochi dettagli condivisi, si evince che il gigante cinese abbia preferito un design molto simile a quello di Huawei Mate XS, quindi con la chiusura verso l’esterno.

Purtroppo le informazioni sul nuovo device Xiaomi terminano qui, ma non è affatto una novità apprendere che l’azienda stia lavorando ad un device di fascia alta da posizionare nel mercato dei foldable.