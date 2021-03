Parte oggi, per concludersi domenica 7 marzo, la nuova iniziativa promozionale dello store ufficiale online di Xiaomi, mi.com, che punta a valorizzare gli smartphone 5G. Protagonisti del nuovo evento sono dunque gli smartphone in grado di supportare le reti di nuova generazione, la cui copertura è in costante aumento, ma non mancano anche le offerte relative agli smartphone 4G, ancora molto ricercati.

Xiaomi 5G Days

Se i modelli con supporto al 5G sono i veri protagonisti della promozione, non mancano ottime promozioni per altri modelli, a partire da smartphone, che nella versione 4-64 GB può essere vostro a 149,90 euro, con un risparmio di 50 euro rispetto al prezzo di listino. Il prezzo della promo è di 169,90 euro, ma utilizzando il codice RM9T20 potrete ottenere subito un ulteriore sconto di 20 euro, davvero niente male.

Veniamo però ai modelli 5G, a partire da Xiaomi Mi 11 5G che sarà disponibile a partire dalle ore 13:00 di domani, 2 marzo. Potete scoprire le incredibili offerte pensate per il nuovo top di gamma nel nostro articolo dedicato, e vi assicuriamo che ne vale davvero la pena.

Ecco gli altri modelli in offerta questa settimana su mi.com:

Redmi Note 9T 4-64 GB a 199,90 euro invece di 269,90 euro

a 199,90 euro invece di 269,90 euro Redmi Note 9T 4-128 GB a 259,90 euro invece di 299,90 euro

a 259,90 euro invece di 299,90 euro Xiaomi Mi 10T Lite 6-64 GB a 229,90 euro invece di 299,90 euro

a 229,90 euro invece di 299,90 euro Xiaomi Mi 10T 6-128 GB a 399,90 euro invece di 499,90 euro

a 399,90 euro invece di 499,90 euro Xiaomi Mi 10T Pro 8-128 GB a 489,90 euro invece di 599,90 euro

a 489,90 euro invece di 599,90 euro Xiaomi Mi 10T Pro 8-256 GB a 529,90 euro invece di 649,90 euro

Alcune delle offerte segnalate sono già acquistabili, le altre saranno rese disponibili nei prossimi giorni. Per scoprire quando vi basta visitare la pagina della promozione, che trovate linkata a fine articolo. A seguire invece i modelli 4G e altre offerte:

POCO X3 NFC 6-128 GB a 209,90 euro invece di 269,90 euro

a 209,90 euro invece di 269,90 euro POCO M3 4-64 GB a 119,90 euro invece di 159,90 euro

a 119,90 euro invece di 159,90 euro Redmi Note 8 Pro 6-64 GB a 149,90 euro invece di 259,90 euro

Redmi Note 8 Pro 6-128 GB 189,90 euro invece di 299,90 euro

Redmi Note 9 Pro 6-64 GB a 189,90 euro invece di 269,90 euro

Redmi Note 9 Pro 6-128 GB a 229,90 euro invece di 299,90 euro

Redmi Note 9S 4-64 GB a 159,90 euro invece di 229,90 euro

Redmi Note 9 3-64 GB a 149,90 euro invece di 199,90 euro

Redmi Note 9 4-64 GB a 129,90 euro invece di 169,90 euro

Redmi 9C 2-32 GB a 99,90 euro invece di 149,90 euro

Xiaomi Mi Smart Sensor Set a 39,99 euro invece di 79,99 euro

Xiaomi Mi Body Composition Scale 19,99 euro invece di 39,99 euro

Xiaomi Mi Watch Lite a 59,99 euro invece di 69,99 euro

a 59,99 euro invece di 69,99 euro Xiaomi Mi Smart Band 5 a 29,99 euro invece di 39,99 euro

a 29,99 euro invece di 39,99 euro Xiaomi Mi Portable Air Pump a 29,99 euro invece di 49,99 euro

Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K Pro a 49,99 euro invece di 59,99 euro

Per scoprire tutti i prodotti Xiaomi in offerta fino a domenica 7 marzo, vi invitiamo a consultare il link sottostante, visto che le offerte dono tantissime.

Xiaomi 5G Days su mi.com