Halfbrick Studios fece tombola quando rilasciò Jetpack Joyride su iOS nel 2011 e l’anno successivo portò il gioco su Android.

Nove anni dopo lo sviluppatore sta lanciando Jetpack Joyride 2: Bullet Rush, il seguito che aggiunge la possibilità di sparare al familiare gameplay di tipo auto-runner.

Jetpack Joyride 2 è strutturato a livelli anziché riproporre un gameplay endless e il personaggio principale ora ha una barra della salute che potrebbe sposarsi più che bene con una monetizzazione aggressiva simile a quella applicata al gioco originale che arriva a 99,99 euro per un singolo acquisto in-app.

A giudicare dal trailer rilasciato dallo sviluppatore Jetpack Joyride 2: Bullet Rush appare abbastanza simile al predecessore con le modifiche principali che sembrano progettate in varie prospettive di monetizzazione tipiche dell’azienda.

Jetpack Joyride 2: Bullet Rush è disponibile in soft-launch

Attualmente, il gioco è disponibile in soft-launch solo in Canada, Australia e Nuova Zelanda, ma non dovrebbe tardare molto a diventare fruibile per un pubblico più ampio.

A seguire trovate il trailer e il badge per verificare se nel frattempo il gioco è diventato disponibile anche da noi, altrimenti potete scaricare il relativo APK.

Il Play Store di Google indica che il titolo è gratuito e supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali che al momento non superano i 4,99 euro ciascuno.