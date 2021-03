La startup cesenate Wait4Call ha sviluppato la prima app di Digital Audio Advertising che permette di guadagnare ascoltando pubblicità targhettizzata. L’app Android permette alle aziende di pubblicare delle campagne audio che vengono poi ascoltate dagli utenti. Ogni ascolto genera una remunerazione monetaria che può essere incassata o donata in beneficenza ai partner della startup.

In pratica l’utente può scegliere quale pubblicità ascoltare durante i momenti di attesa per la risposta del suo interlocutore. Questo ha molteplici vantaggi: le aziende sono certe di raggiungere persone interessate alle proprie proposte e gli utenti non vengono inondati da pubblicità per loro poco interessanti; al contrario, possono ricevere aggiornamenti e promozioni dai brand a cui sono interessati, una classica situazione win-win.

Un’idea innovativa tutta italiana

Il team di Wait4Call, fondato da Luca Legni e Gian Marco Boschi, ha avviato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma WeAreStarting il 25 febbraio, con l’obiettivo di raggiungere 150 mila euro, che serviranno ad ampliare e a migliorare la piattaforma. Il modello economico si è già rivelato positivo per i 2500 utenti e le oltre 40 aziende che propongono spot sulla app.

L’applicazione Android (presente anche sullo store Huawei AppGallery) ha bisogno di nuove soluzioni e di marketing commerciale che portino ad ampliare il pool di utenti e aziende partner. Così facendo, ancora più persone potranno sfruttare i secondi persi in attesa di risposta di una chiamata. Uno dei punti forti dell’applicazione è quello di poter anche guardare brevi video promozionali per poter guadagnare direttamente denaro e non gettoni o credito fastidiosi da dover riscattare.

È sicuramente positivo che una bella idea, così innovativa e solida come quella di Wait4Call, parta dall’Italia. Ci auguriamo che il percorso di questa piattaforma continui a espandersi, anche perché il nostro Paese ha sicuramente bisogno di imprenditori dinamici e propositivi in abito tecnologico.