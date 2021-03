Scopriamo insieme le ultime novità che il team di sviluppatori di Google ha studiato per migliorare l’esperienza offerta da YouTube, Google Chat e Google Chrome.

La risposta di Google a TikTok sta per sbarcare negli Stati Uniti

Così come previsto, il team di Google si prepara a dare il via al rilascio negli Stati Uniti della risposta del colosso di Mountain View al successo di TikTok: stiamo parlando ovviamente di YouTube Shorts.

Già disponibile in India, YouTube Shorts potrà essere usato in versione beta anche negli USA, ove peraltro risiede una consistente fetta della base di utenti di TikTok.

Google non ha ancora reso noto quando la funzione verrà implementata per tutti e, in attesa che ciò avvenga, è possibile sfruttare APK Mirror per scaricare una versione beta che supporti il nuovo servizio.

Google Chat cambia aspetto

Passando al client desktop di Google Chat, il team del colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio per gli account gratuiti della nuova interfaccia grafica di cui ci siamo occupati la scorsa settimana.

Google sta iniziando a migrare gli utenti della versione classica di Hangouts alla versione gratuita di Chat e, come parte di tale cambiamento, visitando chat.google.com gli utenti saranno reindirizzati su mail.google.com/mail/u/0/chat/#chat/welcome, con la nuova interfaccia (con un design che ricorda quello dell’app Web di Gmail e una barra superiore che presenta una barra di ricerca, le impostazioni e un menu a discesa per determinare il proprio stato).

Non mancano una scorciatoia “Meet” per avviare o partecipare a una videochiamata e la possibilità di ancorare le conversazioni in finestre compatte (con un’esperienza che ricorda quella classica di Hangouts in Gmail).

In arrivo una novità per Chrome sui tablet

Il team di Google Chrome sta sperimentando una nuova funzione che aprirà automaticamente le pagine web in modalità desktop sui tablet Android con un display sufficientemente ampio.

In pratica, tale novità eliminerà la necessità di controllare manualmente l’opzione “Sito desktop” nel browser e offrirà agli utenti un’esperienza complessiva più semplice e piacevole.

Tale feature dovrebbe essere basata sulla risoluzione o la densità di pixel del tablet e probabilmente sarà necessario attendere ancora qualche mese prima che possa essere implementata nella versione stabile del browser.