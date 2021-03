Torniamo ad occuparci della rimozione da parte del team di sviluppatori di Google della possibilità di sfruttare Facebook e Flickr come fonti alternative a Google Foto per le immagini da mostrare sugli smart display quando questi non sono in uso.

Nei giorni scorsi, infatti, alcuni utenti hanno notato di avere perso questa possibilità (per attivare tale feature è necessario aprire lo smart display nell’app Google Home, toccare l’icona delle impostazioni nell’angolo in alto a destra e quindi selezionare la sezione Photo Frame, nella quale si trovano le opzioni Google Foto, Galleria d’arte, Orologio a schermo intero e Sperimentale).

La versione 2.34 di Google Home app rimuove una feature

Stando a quanto rilevato da diversi utenti, con la versione 2.34 dell’app Google Home nel menu dedicato alla scelta su cosa mostrare quando gli smart display non sono in uso è stata rimossa la voce Sperimentale (ossia quella che permetteva di sfruttare il supporto a Facebook e Flickr), restando così la possibilità di scegliere tra la visualizzazione di un orologio a schermo intero, le immagini di Google Foto o quelle della galleria d’arte.

Ed a quanto pare la rimozione di tale ulteriore opzione non è stata frutto di un errore ma di una scelta precisa del colosso di Mountain View: un dipendente di Google, infatti, ha spiegato che il team di sviluppatori dell’app Google Home apporta diverse modifiche con ogni nuovo aggiornamento (“come parte dell’implementazione 2.34 abbiamo rimosso un SDK sperimentale associato a un’esperienza di foto ambientale che includeva Facebook e altre foto di app di terze parti”), aggiungendo che l’azienda non ha al momento in programma di ripristinare questa funzionalità.

L’unica soluzione alternativa praticabile è allo stato attuale quella che prevede l’esportazione di tanto in tanto delle proprie immagini da quei servizi e il loro caricamento su uno specifico album di Google Foto, che può quindi essere selezionato attraverso l’apposito menu dell’applicazione Google Home.

La nuova versione di Google Home è in fase di rilascio e quando sarà disponibile per tutti potrà essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store: