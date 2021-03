Gli album di foto stampate sono diventati quasi un ricordo del passato, ma Google Foto, uno dei servizi più “potenti” del colosso di Mountain View, si impegna a ricreare un’esperienza simile, grazie ai Ricordi, che propongono delle raccolte di foto scattate negli ultimi anni e unite da un tema comune.

Raccolta “Let’s Play” su Google Foto

Dopo le novità di “Sabbia e mare” e “Delizie gustose”, Google Foto aggiunge una nuova raccolta denominata Let’s Play, Giochiamo, dove è presente un assortimento di foto che ci ricordano – data la situazione, un po’ nostalgicamente – i tanti momenti passati a giocare in compagnia degli amici al tavolo da biliardo, magari mentre si sorseggiava una birra fredda. In realtà, in questi “Ricordi” di Google Foto dovrebbero essere raccolte anche le immagini in cui sono presenti giochi da tavolo o da bar, come, ad esempio, le freccette.

Al momento le segnalazioni sulla disponibilità della raccolta “Let’s Play” provengono da utenti Android statunitensi, ma nulla vieta di aprire il vostro Google Foto e vedere se le foto di quando giocavate a biliardo o, magari, a un gioco da tavolo sono disponibili automaticamente in questa nuova raccolta.