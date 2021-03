Non solo gli sconti degli Imperdibili per questo inizio mese di eBay: il noto sito lancia oggi un nuovo coupon da utilizzare sui prodotti ricondizionati in promozione, che comprendono naturalmente anche diversi smartphone Android.

eBay lancia un coupon sui ricondizionati: ecco come utilizzarlo

eBay lancia oggi un nuovo coupon da 5 euro da sfruttare per far scendere ulteriormente il prezzo dei prodotti ricondizionati in offerta. Risulta valido dalle 9:00 di questa mattina fino alle 23:59 del 7 marzo 2021 ed è come sempre molto semplice da utilizzare. Ecco qualche esempio su come usare il buono sconto:

Basta aggiungere al carrello uno dei prodotti aderenti all’iniziativa e seguire le istruzioni indicate alla pagina dedicata all’iniziativa. Non si tratta di un buono sconto particolarmente “pesante”, ma potrebbe fornire un piccolo e ulteriore incentivo per gli indecisi. Potete trovare tutte le altre offerte eBay a questo indirizzo.