Era febbraio 2020 quando Carbon Mobile annunciava lo smartphone Carbon 1 MKII, un device caratterizzato da una feature molto particolare: il telaio in fibra di carbonio. Da allora, causa l’emergenza sanitaria per il Coronavirus, la compagnia aveva stoppato la fase di vendita dello smartphone rimandandola a tempi più rosei. Ebbene, da quest’oggi, Carbon 1 MKII è disponibile in pre-ordine e sarà acquistabile anche in alcuni negozi e altri canali di vendita a partire da metà marzo.

In pre-ordine a 799 euro

Ricordiamo brevemente la scheda tecnica di Carbon 1 MKII: display AMOLED da 6 pollici con risoluzione Full HD+ con Corning Gorilla Glass 7, processore MediaTek Helio P90, 8 GB di RAM, 128 GB di storage espandibili tramite micro SD, batteria da 3050 mAh, 125 grammi di peso, 6,3 mm di spessore, doppia fotocamera posteriore da 16 MP, fotocamera frontale da 20 MP, connettività 4G/LTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, NFC, una porta USB C e un lettore per le impronte digitali. Come avete capito, quindi, la caratteristica più importante del device è la scocca in fibra di carbonio che lo rende estremamente leggero e compatto, soprattutto a confronto del peso medio degli smartphone che si aggira attorno a 180 grammi.

Se siete interessati al device potete pre-ordinarlo da oggi al prezzo di 799 euro al link sottostante:

Pre-ordina Carbon 1 MKII