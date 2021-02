Continuano a susseguirsi in Rete le apparizioni di Redmi Note 10, la nuova serie di smartphone di fascia media che il produttore asiatico ha in programma di lanciare giovedì 4 marzo.

E così nelle scorse ore sono state pubblicate delle nuove immagini sia di Redmi Note 10 che della confezione di vendita dello smartphone, confermandoci alcune delle feature su cui potrà contare.

Ecco le nuove foto di Redmi Note 10

La confezione di vendita è quella di una versione dotata di 6 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata, con colorazione Mighty Black:

Mahesh Singh, che ha pubblicato su Twitter le immagini, conferma che lo smartphone potrà contare su una fotocamera posteriore con sensore primario da 108 megapixel, aggiungendo che in India dovrebbe essere venduto a 15.999 rupie (pari, al cambio, a circa 180 euro).

Grazie a Slashleaks abbiamo la possibilità di guardare un altro primo piano della parte posteriore del nuovo smartphone di Redmi, caratterizzata da una quadrupla fotocamera posteriore posizionata nell’angolo in alto a sinistra:

Sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali feature di Redmi Note 10 dovremmo trovare un display AMOLED con refresh rate a 60 Hz e risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 678, 6 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di memoria integrata, un doppio altoparlante, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una porta USB Type-C, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale della scocca e l’interfaccia MIUI 12 basata su Android 11.

Senza dubbio uno degli aspetti che suscitano più curiosità è quello relativo al comparto fotografico, in quanto in tanti si chiedono se il produttore sarà riuscito a dotare la sua nuova serie di device di fascia media di sensori che possano garantire l’auspicato miglioramento rispetto alla precedente generazione, divenendo così ancora più appetibile per un’ampia platea di utenti.

