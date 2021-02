Dal continente asiatico arrivano nuove anticipazioni su alcuni nuovi device di HONOR, inclusa la prossima generazione della serie Magic, telefono che dovrebbe consentire al produttore cinese di entrare nel settore degli smartphone pieghevoli.

A dire del popolare leaker Digital Chat Station, infatti, il nuovo modello HONOR Magic sarà dotato di uno schermo pieghevole e sarà lanciato dal produttore nella seconda parte del 2021, probabilmente insieme ad un tablet di fascia alta.

Ecco cosa possiamo aspettarci da HONOR nel corso del 2021

Sempre secondo Digital Chat Station, HONOR dovrebbe a breve lanciare uno smartphone di fascia media e uno di fascia bassa (quest’ultimo potrebbe essere il successore di HONOR 9A, magari commercializzato con il nome di HONOR 10A) mentre per la prossima generazione top di gamma dell’azienda ci sarà da avere pazienza sino a maggio o giugno (tale device dovrebbe essere animato da una nuova CPU di fascia alta).

La serie top di gamma dovrebbe essere lanciata sul mercato con il nome ufficiale di HONOR 40 e dovrebbe caratterizzarsi per un deciso miglioramento del comparto fotografico (ciò in quanto il produttore ha ora la proprietà delle tecnologie in ambito fotografico che hanno consentito a Huawei di compiere notevoli progressi in questo specifico campo).

Per quanto riguarda la famiglia HONOR Magic, da alcune settimane si susseguono delle voci secondo cui nel corso del 2021 dovrebbe essere lanciata una nuova generazione e probabilmente non ci sarebbe da stupirsi nel caso in cui il produttore cinese dovesse effettivamente scegliere questa famiglia di device per esordire nel settore degli smartphone pieghevoli, nel quale rispetto alla ex società madre Huawei (è stata venduta alla fine dello scorso anno) è in forte ritardo (quest’ultima, infatti, ha già lanciato tre telefoni).

Il nuovo tablet di fascia alta, infine, potrebbe essere il successore di HONOR V6 ma probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.

