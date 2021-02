Alcuni clienti Amazon, selezionati preventivamente dal reparto commerciale, stanno ricevendo in queste ore in omaggio una SIM WINDTRE, consegnata direttamente a domicilio tramite posta, con l’invito ad attivare gratuitamente una nuova offerta WINDTRE. Di che cosa si tratta?

WINDTRE e-Special 100 con un mese gratis

Come si può leggere nella pagina dedicata alla promozione, si tratta di WINDTRE e-Special 100, proposta come invito alla prova della rete WINDTRE, con la prima mensilità offerta in maniera gratuita. La nuova offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico Internet in 4,5G.

Al termine del primo mese, offerta in maniera gratuita, l’offerta si rinnoverà al costo di 14,99 euro al mese salvo disdetta, con addebito sul credito residuo. Non ci sono costi per l’attivazione, che può essere eseguita in maniera gratuita direttamente online, senza che sia necessario interpellare un operatore. I clienti Amazon che ricevono la SIM hanno tempo fino al prossimo 31 luglio 2021 per l’attivazione della SIM, salvo eventuali cambiamenti che saranno comunicati direttamente dall’operatore telefonico.

In questo modo chi riceverà la SIM potrà testare gratuitamente per un mese la rete WINDTRE, che recentemente è stata premiata per la sua elevata velocità, sia utilizzando il nuovo numero fornito dall’operatore sia attivando la portabilità del proprio numero. L’offerta include gratuitamente l’ascolto della segreteria telefonica e il servizio “Ti ho cercato”.

In caso di credito insufficiente sarà possibile disporre in anticipo del traffico incluso al costo di 99 centesimi al giorno, con un massimo di tre giorni, al termine del quale non sarà possibile utilizzare la SIM se non effettuando una ricarica.