Dall’AGCOM arriva un nuovo report relativo al settore della telefonia mobile che ci fornisce qualche dettaglio interessante su come gli italiani hanno cambiato le proprie abitudini in questi dodici mesi di pandemia, periodo che ha segnato profondamente il nostro Paese e che ha rivoluzionato lo stile di vita di gran parte della popolazione.

Stando a tale report, a gennaio 2021 si è registrato un incremento del 60% rispetto a febbraio 2020 per quanto riguarda il volume di traffico dati usato per la condivisione di video, foto e messaggi sugli smartphone, risultato che rappresenta il livello più alto mai registrato in Italia.

L’aumento dell’utilizzo del traffico dati mobile non è un fenomeno nuovo, in quanto si attesta già da tempo intorno al +20% ogni anno ma negli ultimi dodici mesi la crescita è triplicata.

Lo smartphone viene usato sempre di più

Si tratta di un dato che sembra andare in contrasto con lo smart working e la didattica a distanza, in quanto questi due strumenti, sfruttati dal Governo per contenere la diffusione della pandemia di Coronavirus, sembrerebbero spingere verso un maggiore utilizzo della rete dati fissa ed una notevole diminuzione di quella mobile: in pratica, gli italiani, essendo “obbligati” a restare a casa, dovrebbero preferire le connessioni fisse per la fruizione dei contenuti multimediali e per le proprie attività lavorative o di studio.

Questa notevole crescita del traffico dati mobile stupisce gli addetti ai lavori ed una delle possibili cause potrebbe essere individuata nella difficoltà della rete fissa a sostenere l’attuale domanda: nel momento in cui tutta la famiglia ha bisogno di lavorare, studiare o usufruire di contenuti multimediali da casa, qualcuno deve ricorrere al telefonino.

Del resto, le reti mobile dei principali operatori telefonici in questi mesi hanno dimostrato di essere in grado di garantire velocità e stabilità che nulla hanno da invidiare a quelle fisse, il tutto a costi decisamente accessibili.

E così, lo smart working o la didattica a distanza possono essere portati avanti anche con uno smartphone, persino con uno di quelli di fascia medio-bassa.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche