Samsung è il principale produttore di smartphone al mondo ma ciò non vuole dire che tale azienda non sfrutti gli annunci pubblicitari all’interno della propria interfaccia o delle varie applicazioni che realizza, un po’ come fanno anche i brand secondari.

Ci sono dei metodi per ridurre in parte questo fastidioso metodo di promozione anche se il problema di fondo rimane ed è percepito maggiormente da chi acquista i modelli top di gamma di Samsung, ossia quelli che costano anche di più.

L’app Samsung Health ha un problema di spam

Ad ogni modo, generalmente gli annunci pubblicitari di Samsung sono innocui (essendo prevalentemente dedicati ad altri device o servizi dell’azienda) ma, stando a quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, l’app Samsung Health potrebbe essere soggetta ad una sorta di spam, con annunci pubblicitari relativi a contenuti sessuali (peraltro apparentemente vietati ai minori).

Ecco qualche immagine pubblicata dagli utenti che hanno segnalato il problema:

In pratica, questi annunci sfruttano il sistema delle sfide di Samsung Health ed invitano gli utenti ad unirsi alla “competizione”, cosa che probabilmente non è consigliabile fare per evitare di avere problemi o addirittura di finire su siti pericolosi.

Lo staff di Android Central ha provato a contattare il colosso coreano per avere un commento sulla vicenda ma al momento Samsung non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Una possibile soluzione per chi riceve queste notifiche potrebbe essere quella che prevede l’accesso al menu delle impostazioni di Samsung Health, lo scorrimento fino alla sezione contrassegnata come “insieme” e la selezione dell’opzione che permette di stabilire da chi ricevere le sfide (si può scegliere di riceverle da chiunque, dagli amici o da nessuno).

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso questo problema ma le segnalazioni sembrano provenire da India e Olanda. La speranza è che Samsung possa presto porvi rimedio.

L’app Samsung Health è disponibile sul Google Play Store: