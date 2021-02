I rumor riguardanti lo smartphone da outdoor Samsung Galaxy XCover 5 circolano dallo scorso novembre e un paio di settimane fa sono trapelate le presunte specifiche e il prezzo.

Oggi è emersa la prima immagine per la stampa di questo nuovo rugged phone di Samsung grazie al tipster @evleaks.

Ieri questo device è passato sulla piattaforma di benchmark Geekbench con il numero di modello SM-G525F rivelando la presenza del SoC Snapdragon 850, 4 GB di RAM e Android 11.

Specifiche attese di Samsung Galaxy XCover 5

Sulla base delle precedenti indiscrezioni il touchscreen migliorato di Samsung Galaxy XCover 5 dovrebbe funzionare in qualsiasi condizione, come pioggia o neve, essere utilizzabile con i guanti e offrire un corpo resistente all’acqua e alla polvere IP68, oltre alla certificazione militare MIL-STD 810G per una protezione affidabile in condizioni ambientali estreme.

A seguire le specifiche attese di Samsung Galaxy XCover 5:

Schermo LCD HD+ da 6,3 pollici, tocco anche con display bagnato, modalità guanti

Processore Exynos 850 Octa-Core (2GHz Quad + 2GHz Quad) 8nm con GPU Mali-G52

4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 512 GB tramite scheda micro SD

Android 11 con Samsung One UI 3.1

con Samsung Doppia / singola SIM

Fotocamera posteriore da 16 MP con flash LED

Fotocamera frontale da 5 MP

Resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP68, standard militare statunitense MIL-STD 810G

Connettività 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batteria da 3000 mAh con ricarica rapida da 15 W

Con tutte queste informazioni trapelate possiamo aspettarci che Samsung farà un annuncio ufficiale nelle prossime settimane.

In copertina: Samsung Galaxy XCover Pro

Leggi anche: Migliori smartphone rugged