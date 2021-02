Google Recorder è una delle applicazioni più interessanti e sottovalutate lanciate dalla casa di Mountain View in tempi recenti e nelle scorse ore ha iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento alla versione 2.2, che introduce il supporto alla wep app e altre novità interessanti.

Aggiornamento Google Recorder: le novità della versione 2.2

Un paio di giorni fa vi avevamo segnalato l’avvistamento e la disponibilità online della web app di Google Recorder – la trovate all’indirizzo recorder.google.com – che mette a disposizioni funzioni come condividere, riprodurre e cercare testo nei contenuti audio, più precisamente delle registrazioni di cui sia stato eseguito il backup sull’app Recorder per Google Pixel.

Adesso è finalmente partito il roll out del necessario aggiornamento dell’applicazione Google Recorder per Android: l’app per i Google Pixel passa alla versione 2.2 e guadagna la possibilità di eseguire il backup delle registrazioni e l’accesso web.

Effettuando l’update dalla versione 2.1 alla 2.2, l’utente viene accolto all’apertura di Google Recorder dal messaggio “Back up your recordings?” con annessa spiegazione:

Puoi eseguire il backup delle tue registrazioni sul tuo account Google all’indirizzo recorder.google.com. Attiva o disattiva il backup in qualsiasi momento nelle impostazioni.

Va subito precisato che Big G non assegna dello spazio extra per il backup delle registrazioni, che va dunque ad erodere lo spazio Google Drive/One dell’utente. Quest’ultimo può comunque scegliere di salvare le proprie registrazioni soltanto offline.

Per effetto di questo aggiornamento, l’avatar dell’utente viene mostrato nell’angolo in alto a destra della schermata principale dell’app, con tanto di icona che segnala lo stato attivo/disattivo del backup.

Una volta eseguito l’upload, tutti i contenuti sono accessibili dalla versione web, che li elenca nella parte sinistra della schermata (e permette di nasconderli). Una volta avviata la riproduzione, la schermata viene suddivisa in due colonne: quella sinistra mostra le onde sonore, quella destra la trascrizione. In alternativa è possibile usare una singola colonna e scegliere tra Audio e Trascrizione.

Nella parte bassa vengono mostrati i controlli della riproduzione, mentre la barra in alto permette di eseguire una ricerca nella registrazione aperta.

Naturalmente la funzione di backup di Recorder non è utile solo perché rende le registrazioni accessibili dal browser, ma soprattutto perché le lega all’account Google e permette di conservarle anche cambiando il proprio Pixel magari col prossimo Google Pixel 6.

Come per i file salvati in Drive, l’ultima nuova feature consiste nel poter condividere un link alla registrazione archiviata nel cloud e il link generato può essere pubblico o privato.

Come aggiornare Google Recorder

Google Recorder 2.2 è in roll out sul Play Store ma non è ancora disponibile in questo momento. Non manca ovviamente la possibilità del sideloading (ecco l’APK).