Il team di sviluppo di WhatsApp Beta continua a lavorare a ritmo serrato a nuove funzioni pensate per migliorare l’applicazione di instant messaging più utilizzata. Dopo le ultime novità relative ai tanto discussi nuovi termini di servizio, in queste ore l’azienda ha pubblicato la versione 2.21.5.4 di WhatsApp Beta.

Novità aggiornamento 2.21.5.4 WhatsApp Beta

Come ci permette di scoprire il sempre informato Wabetainfo, la versione 2.21.5.4 di WhatsApp Beta svela alcune novità a livello della UI. La nuova build ruota infatti attorno alla presenza di una interfaccia ridisegnata relativa alla fase di aggiunta di una nuova immagine all’interno di una chat.

Nello specifico, com’è mostrato nell’immagine soprastante, è possibile notare come il team di sviluppo si stia concentrando a rendere il footer della UI più semplice da utilizzare. Rispetto alla precedente build dell’app, nella versione 2.21.5.4, è adesso ben visibile una leggera modifica della sezione della UI in cui è possibile aggiungere nuova immagini in chat accompagnate da un testo.

Infine, ci sono anche delle piccole novità relative alle chat archiviate. Nelle ultime build il team di sviluppo si era concentrato a cambiare nome alla feature da “Chat archiviate” in “Read Later”; l’applicazione sembra essere tornata indietro ad utilizzare nuovamente la forma “Chat archiviate”.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’ultimo aggiornamento per WhatsApp Beta è immediatamente disponibile a tutti gli utenti iscritti al canale beta dell’applicazione. Inoltre, per chi volesse procedere al download manuale, è possibile installare la build tramite questo link di APK Mirror.

