State cercando uno smartphone solido, resistente e in grado di garantirvi un’ottima autonomia? Non volete spendere una cifra esagerata? La risposta a queste esigenze esiste e si chiama Blackview BV6600. Il nuovo rugged phone del produttore cinese è ormai pronto a debuttare sul mercato e per le prime settimane di vendita potrete farlo vostro a un prezzo bomba.

Offerta di lancio imperdibile

Grazie a uno sconto del 35% rispetto al prezzo originario (pari a 199,99 dollari), potrete acquistare Blackview BV6600 a 129,99 dollari (circa 107 euro) tra il primo e il 14 marzo 2021. Successivamente il prezzo tornerà quello standard e dovrete attendere ulteriori promozioni per ottenere lo stesso risparmio.

Difficilmente sarete stressati dall’autonomia e dalla necessità di ricaricare il nuovo smartphone, visto che la batteria da 8.580 mAh permette di raggiungere risultati straordinari in stand-by. E grazie alla funzione di reverse charging potrete utilizzarlo come power bank, per arrivare a sera con gli smartphone più energivori, vostri o dei vostri amici. Qui lo vediamo in un impari confronto con iPhone 12, inutile chiedersi chi vincerà e chi invece avrà bisogno di una “spinta”.

Se vi piacciono le attività all’aria aperta, o se lavorate in ambienti sporchi e polverosi, nessuno smartphone blasonato saprà darvi la stessa garanzia di robustezza di Blackview BV6600. Resistente all’acqua grazie alla membrana che protegge le componenti interne, indistruttibile anche nelle cadute più rovinose, grazie a un frame in metallo con angoli rinforzati in gomma, con una struttura robusta pensata per sopravvivere alle condizioni più estreme.

Volete scattare una foto sott’acqua? Grazie all’apposita modalità potrete farlo, grazie ai pulsanti laterali che potrete utilizzare al posto dello schermo, difficile da usare a causa della pressione dell’acqua. Non vi resta che visitare il link sottostante per scoprire tutti i dettagli sullo smartphone e per acquistarlo non appena sarà in vendita, o per preordinarlo immediatamente.

Acquista Blackview BV6600 a 129,99 dollari

Informazione Pubblicitaria