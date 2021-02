Nella giornata di oggi, 26 febbraio 2021, alcuni clienti TIM stanno ricevendo comunicazioni commerciali tramite SMS circa la possibilità di attivare alcune offerte relative alla famiglia Ten Go Senza Limiti.

Minuti e giga illimitati a 15,99 euro al mese

Entrando nello specifico, TIM Ten Go Senza Limiti permette di usufruire di muniti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e giga illimitati a 15,99 euro al mese senza costi di attivazione.

Alcuni utenti TIM potrebbero, inoltre, ricevere l’offerta di attivare i piani TIM Ten Go Senza Limiti XL o TIM Ten Go Senza Limiti XXL. Entrambe offrono minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e giga illimitati rispettivamente a 17,99 euro e 23,99 euro al mese. Anche in questo caso non sono previsti costi di attivazione.

Se avete una SIM TIM attiva potreste ricevere un SMS a scopo commerciale con un testo simile: “Per te minuti, SMS e Giga Illimitati in un’ unica offerta a 15,99 Euro al mese, senza costi di attivazione! Info e condizioni, anche sui contenuti utilizzabili in UE, su on.tim.it/timtengo Per attivare ‘TIM TEN GO SENZA LIMITI’ vai in un Negozio TIM o nella sezione Offerte per te dell’ app.tim.it/mytim.”

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche