Il mondo della tecnologia corre sempre più veloce e Qualcomm, sebbene la sua attuale CPU top di gamma (Qualcomm Snapdragon 888) sia disponibile sul mercato solo da qualche mese e soltanto su alcuni smartphone, è già al lavoro su un nuovo modello ancora più performante: stiamo parlando del processore che dovrebbe essere lanciato con il nome di Qualcomm Snapdragon 895.

Ma Qualcomm è proiettata ancora più in avanti, in quanto sta sviluppando anche la generazione successiva della sua famiglia di processori top di gamma, che dovrebbe essere realizzata negli stabilimenti di TMSC e caratterizzata da un processo produttivo con tecnologia a 4 nm.

Qualcomm alza l’asticella in vista del 2022

Stando alle informazioni emerse sino a questo momento, il processore Qualcomm Snapdragon 895 dovrebbe fare il suo esordio ufficiale a bordo di Xiaomi Mi 12, così come l’attuale modello di punta del produttore statunitense ha esordito alla fine del 2020 su Xiaomi Mi 11, confermando così la partnership tra queste due aziende.

Il motivo principale che avrebbe spinto il popolare chipmaker a rivolgersi a TSMC per la sua CPU di punta del prossimo anno pare sia stata l’informazione secondo la quale quest’ultima prevede di iniziare la produzione di massa di prodotti a 4 nm nel 2022 mentre Samsung produce l’attuale SoC Qualcomm Snapdragon 888 utilizzando una tecnologia a 5 nm (la medesima tecnologia che dovrebbe essere usata anche per la realizzazione di Qualcomm Snapdragon 895).

Questa nuova CPU realizzata con processo produttivo a 4 nm, il cui nome attualmente non è ancora noto, sarà lanciata da Qualcomm e TSMC nel corso del 2022 e dovrebbe essere in grado di garantire un notevole miglioramento per quanto riguarda le prestazioni e l’efficienza energetica.

Tornando invece a parlare di Snapdragon 895, tale CPU dovrebbe poter contare su un modem Qualcomm X65 5G, capace di raggiungere velocità di picco fino a 10 Gpbs e di offrire una consistente riduzione del consumo di energia grazie alla tecnologia Qualcomm 5G PowerSave 2.0. Staremo a vedere.

