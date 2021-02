Se siete fan del modding e disponete di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, sappiate che è finalmente possibile installare la custom ROM LineageOS 18.1 non ufficiale. Come ci svelano i colleghi di XDA, la custom ROM è stata realizzata esclusivamente per le varianti di Galaxy S20 con SoC Exynos (quelle per il nostro mercato).

La custom ROM è utilizzabile senza problemi

Sebbene si tratti di un porting non ufficiale della versione 18.1 di LineageOS, si ritiene che il lavoro potrebbe portare al rilascio di una versione ufficiale in un futuro prossimo. Com’è ovvio che sia quando si parla di custom ROM di Android 11, alcune funzionalità non sono attualmente disponibili: una fra tutte è la feature Wi-Fi Display, una feature che rappresenta un vero incubo per le persone che lavorano alle custom ROM basate su Android 11.

Se avete intenzione di testare la custom ROM sul vostro Samsung Galaxy S20, gli sviluppatori indicano che tutte le feature essenziali sono completamente funzionanti. Inoltre, trattandosi di una versione non ufficiale, è necessario anche fare affidamento ad una build alternativa della TWRP realizzata esclusivamente per installare la custom ROM.

Al link sottostante potete scaricare la ROM; ricordatevi di condividere eventuali malfunzionamenti e bug con il team di sviluppo.

Download LineageOS 18.1 non ufficiale per Samsung Galaxy S20