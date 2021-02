Dopo aver scoperto il funzionamento della modalità “basic TV” di Google TV e avere festeggiato l’arrivo di Amazon Music, un inedito leak ci offre la possibilità di scoprire in anticipo il design dei telecomandi per Google TV in arrivo durante il 2021.

Ecco i telecomandi in arrivo nel 2021

Infatti, grazie alle immagini dal vivo pubblicate su Twitter da AndroidTV_Rumor, abbiamo l’opportunità di vedere dal vivo due modelli di telecomandi (G10 e G20) sviluppati da Ohsung e basati sulle linee guida di design di Google. Dalle informazioni condivise su Twitter entrambi i telecomandi si affiancano senza problemi a Google Chromecast con Google TV, anche se sarà necessario l’arrivo di un apposito update del firmware per abilitare tutte le funzionalità.

Di dimensioni differenti, i telecomandi G10 e G20 integrano i tasti rapidi per accedere ad alcune funzioni dell’ecosistema Google – pensiamo ad esempio al tasto rapido per attivare Google Assistant – così come la possibilità di scorrere rapidamente il catalogo dei maggiori servizi di streaming presenti su Google TV.

Il modello G10, il più piccolo e bianco, sacrifica il tastierino numerico a favore di un design più sobrio e minimale. Sotto i tasti per cambiare canale e bilanciare il volume, trovano posto i collegamenti rapidi per avviare YouTube, Netflix, Disney+ e HBO Max. Quali sono i brand TV che utilizzeranno questo design per le loro smart TV? Molto probabilmente TCL e altri grossi partner di Google stanno già testando il design e le funzionalità dei telecomandi, ma ci aspettiamo che anche importanti brand di set top box utilizzeranno lo stesso design per i propri prodotti.