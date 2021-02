Da ormai diverso tempo gli utenti che utilizzano Gboard possono sfruttare la funzione dei suggerimenti per gli appunti e così copiare rapidamente testi, link, immagini e password senza doversi perdere in ulteriori tap. La funzionalità di Google, decisamente molto utile, è sempre precisa e puntale.

Novità aggiornamento Gboard 10.3 beta

In virtù di un approccio completamente open in cui è l’utente finale a decidere cosa e come utilizzare una feature, la beta 10.3 di Gboard introduce adesso un semplice tasto per attivare/disattivare i suggerimenti per gli appunti nell’applicazione di Google.

Infatti, com’è possibile notare nelle immagini soprastanti, entrando all’interno delle Impostazioni di Gboard è stato aggiunto il nuovo pannello Clipboard al cui interno è possibile scegliere se rendere o meno operativa la funzione sviluppata dal colosso di Mountain View.

Il testo “Mostra il testo e le immagini copiati di recente nella barra dei suggerimenti” serve per informare l’utente che, disattivando la feature, non verrà più proposta la piccola barra subito sopra la tastiera Gboard dopo aver copiato del testo, un link o una immagine.

Come aggiornare Gboard beta

L’aggiornamento beta 10.3 di Gboard è al momento disponibile per tutti gli utenti iscritti al canale beta di Google. Se non lo avete ancora fatto, potete iscrivervi cliccando su questo link; in alternativa, potete installare manualmente l’APK della versione 10.3 beta da questo link di APK Mirror.