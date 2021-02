Gli italiani continuano ad essere molto preoccupati sugli eventuali (ma non provati) danni che la rete 5G potrebbe avere sulla salute pubblica, almeno questo è quello che si evince dai dati raccolti da Prolifics Testing. Nella classifica disponibile qui in basso, sono state raccolte le ricerche mensili effettuate sul web che hanno come oggetto alcune parole chiave.

Il 5G fa male alla salute?

“Il 5G è pericoloso?“, “Il 5G è sicuro?“, “Il 5G provoca danni?“, “Il 5G fa male alla salute“, “Il 5G causa/diffonde il coronavirus?“, sono solo alcune delle domande che vengono digitate su Google per scoprire eventuali correlazioni tra il 5G con i danni alla salute. Nella classifica stilata vediamo che il nostro Paese si piazza al nono posto con 12.910 ricerche al mese, preceduto dal Sud Africa con 13.780 ricerche mensili e seguito subito dopo dalla Francia con 10.030 ricerche mensili.

Da dove viene tutto questo scetticismo verso il 5G? Buona parte deriva ovviamente dalle fake news e dalla cattiva informazione, in buona parte responsabili anche di atti vandalici come quelli accaduti l’anno scorso in pieno lockdown a carico di alcune torri 5G. Il primo paese al mondo per scetticismo verso il 5G è l’America con 374.700 ricerche, seguito poi dall’Inghilterra con 93.400 ricerche e dall’Australia con 32.970 ricerche. Il paese dell’euro zona ad esprimere più fiducia verso il 5G è la Danimarca, con appena 1410 ricerche al mese.

Cosa ne pensate del 5G? Temete per la vostra salute? Gradireste accedere ad informazioni più dettagliate sugli eventuali danni alla salute? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.