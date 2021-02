Spotify annuncia oggi una piccola rivoluzione, immaginiamo anche parecchio gradita da chi utilizza il molto servizio. La novità, che peraltro sarà disponibile sia per gli utenti Premium, quindi a pagamento, che per coloro che utilizzano la versione gratuita con pubblicità, non riguarda però l’Italia ed è circoscritta alla playlist dei brani piaciuti.

Dalle prossime ore tutti coloro che utilizzano Spotify in uno dei Paesi “in lista” vedranno all’interno della playlist due nuovi filtri, genere e umore, che offriranno fino a 15 opzioni personalizzate per mostrare esattamente quei brani che soddisfano il filtro, tra le centinaia o le migliaia a cui avete messo mi piace.

Una piccola modifica, immaginiamo, per Spotify, una gran comodità per tutti coloro che di tanto in tanto amano riascoltare i brani apprezzati in precedenza.

“A partire da oggi, Spotify lancia un nuovo modo per permettere agli ascoltatori di filtrare facilmente la raccolta dei brani piaciuti a seconda dello stato d’animo e del momento, attraverso i nuovi filtri per genere e umore. Così coloro che hanno almeno trenta tracce nella raccolta potranno filtrare le canzoni preferite attraverso 15 categorie personalizzate tra umore e genere”, scrive Spotify nell’annuncio sul suo blog.

Il servizio di streaming musicale ha aggiunto che i filtri arriveranno a tutti gli utenti nel giro delle prossime settimane, sia che utilizzino l’app per Android che per iOS. La cattiva notizia, come dicevamo, è che nell’elenco delle nazioni incluse in questa prima tornata non è però presente l’Italia.