Il 2020 è stato un attimo particolare sotto tanti punti di vista, anche per le grandi aziende hi-tech che hanno dovuto modificare i piani di sviluppo arrivando anche a rimandare il lancio di importanti famiglie di top di gamma, come accadde qualche mese fa per ad Apple per il lancio di iPhone 12. In questo contesto unico e singolare, la classifica degli smartphone più venduti nel 2020 sembra non essere poi così differente di quella del 2019.

Apple è ancora una volta al primo posto

L’anno scorso, infatti, Apple è stata ancora una volta l’azienda che ha conquistato le prime tre posizioni della classifica degli smartphone più venduti. Al primo posto troviamo iPhone 11 con 64,8 milioni di unità vendute; al secondo posto iPhone SE 2020 con 24,2 milioni di unità vendute; e al terzo posto iPhone 12 con 23,3 milioni di unità vendute.

Le successive tre posizioni vedono invece la presenza di smartphone a marchio Samsung, più o meno allo stesso modo di quanto avvenne nella classifica degli smartphone più venduti nel 2019. Per quanto riguarda l’anno scorso, al quarto posto troviamo Samsung Galaxy A51 con 23,2 milioni di unità vendute; al quinto posto Samsung Galaxy A21s con 19,4 milioni di unità vendute; al sesto posto Samsung Galaxy A01 con 16,8 milioni di unità vendute.

La grande differenza fra Apple e le altre aziende in classifica è sempre la stessa: la compagnia di Tim Cook è l’unica in classifica con smartphone top di gamma. Samsung, ad esempio, si posiziona subito dopo il colosso di Cupertino solo con smartphone di fascia media o bassa. “L’elenco dei primi 10 mostra la stretta presa di Apple sul mercato complessivo degli smartphone e la forza del suo marchio rispetto a tutti gli altri OEM di smartphone,” sottolinea Jusy Hong, Senior Research Manager Wireless Devices Components & Devices di Omdia.