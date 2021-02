Nelle ultime settimane il team di Samsung ha aggiornato diversi moduli di Good Lock, rinnovando la loro interfaccia utente (in modo da renderla più moderna e adeguata a quella di One UI) e introducendo nuove funzionalità e nelle scorse ore è arrivato il turno di Task Changer.

Probabilmente tanti utenti appassionati di Samsung Good Lock si stavano chiedendo se il team di sviluppatori del colosso coreano avesse deciso di abbandonare questo modulo ma, a quanto pare, il ritardo rispetto agli altri era legato a tempistiche interne anche se qualcosa in effetti è cambiata.

Il modulo Task Changer di Samsung è tornato

Task Changer, infatti, è stato unito al modulo Home Up e, una volta avviato quest’ultimo, sarà raggiungibile attraverso un apposito menu in basso.

Con questa nuova versione, Task Changer ha guadagnato alcune funzionalità ma ne ha perse altre (per esempio, se nella precedente versione c’erano una decina di configurazioni diverse tra cui scegliere, ora ce ne sono solo tre e sono stati rimossi anche il controllo per la sfocatura e la modalità mini).

Tra le nuove opzioni ne troviamo una “presa in prestito” da Android 12 Developer Preview ed in virtù della quale è possibile anche quando si è a schermo intero utilizzare le gesture Home o Panoramica sebbene la barra di navigazione sia nascosta (non è invece supportata la gesture per tornare indietro). Un’altra opzione nuova è quella chiamata “Allow gestures in pay region of home screen” e che fa la stessa cosa nella schermata iniziale nel caso in cui Samsung Pay sia abilitato.

Inoltre, la nuova versione di Task Changer consente di regolare la sensibilità della schermata home e della panoramica come già è possibile fare con il gesto indietro.

Per quanto riguarda Home Up, finalmente ora nella schermata principale l’opzione per il backup e il ripristino delle preferenze della homescreen funziona mentre nelle scorse ore anche il launcher One UI Home si è aggiornato, aggiungendo la possibilità di personalizzare la griglia delle app nelle cartelle (3 x 4 o 4 x 4).

Le nuove versioni delle due app di Samsung sono già disponibili sul Galaxy Store ma possono essere scaricate anche da APK Mirror: Home Up (qui trovate la pagina dedicata) e One UI Home (qui trovate la pagina dedicata).