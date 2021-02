Se siete alla ricerca di una buona opportunità per portarvi a casa un Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G potrebbe essere il momento giusto per l’acquisto, soprattutto se volete affidarvi ad Amazon. Al rimborso da 200 euro previsto dalla casa sud-coreana si aggiunge infatti uno sconto praticato da Amazon stessa.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G in offerta su Amazon con rimborso

L’iniziativa cashback di Samsung prosegue fino alla fine del mese di febbraio e prevede un rimborso di 200 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, sempre se effettuato presso uno dei rivenditori aderenti. Tra questi compare Amazon (solo se “venduto e spedito da Amazon“), che propone il flagship con S-Pen in sconto al prezzo di 1057,53 euro per la variante Mystic Bronze e di 1063,70 per quella Mystic Black. Con un rimborso di 200 euro arriverete quindi a pagarli rispettivamente 857,53 e 863,70 euro, cifre niente male visto il listino di lancio di ben 1329 euro.

L’acquisto deve essere fatto entro il 28 febbraio 2021 e lo smartphone deve essere registrato sul sito del produttore entro il 21 marzo 2021: il rimborso sarà riconosciuto tramite bonifico bancario entro 60 giorni lavorativi dall’email di convalida. Se siete interessati vi lasciamo ai link per l’acquisto:

