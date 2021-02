Quella di oggi è una giornata piuttosto densa di aggiornamenti firmware per alcuni device Samsung, con l’arrivo del tanto atteso update alla One UI 3.1 e non solo.

Aggiornamento N97FXXU6FUBD Samsung Galaxy Note 10/10+

Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ si stanno aggiornando alla versione N97FXXU6FUBD con la One UI 3.1. L’update, attualmente in propagazione in Germania, vede l’arrivo anche delle patch di sicurezza di marzo 2021. Con un peso di 1 GB, consigliamo di procedere al download solo se connessi ad una rete Wi-Fi.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 10/10+

L’update per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ può essere scaricato tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Il rilascio in Germania ci porta a presupporre che arriverà anche nel nostro Paese nel giro delle prossime settimane.

Aggiornamento F900FXXU4EUBF Samsung Galaxy Fold

Passando a Samsung Galaxy Fold, il foldable del colosso sudcoreano sta ricevendo il firmware F900FXXU4EUBF in Francia. Purtroppo non è chiaro se anche per questo device siano disponibili le patch di sicurezza di marzo 2021, ma aggiorneremo la news non appena avremo maggiori in formazioni a riguardo.

Come aggiornare Samsung Galaxy Fold

Anche in questo caso, l’avvio dell’update da un paese europeo ci porta a credere che ben presto toccherà anche all’Italia. Se non volete attendere la notifica di aggiornamento, potete controllare manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Aggiornamento N98XXU1DUB6 Samsung Galaxy Note 20 Ultra



Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, con il firmware N98XXU1DUB6, riceve non solo il tanto atteso update alla One UI 3.1, ma anche le patch di sicurezza di febbraio 2021. L’update migliora alcune sezioni specifiche del sistema operativo, mentre abilita anche la funzione Dex su PC per utilizzare Samsung DeX tramite la rete Wi-Fi di casa.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20 Ultra



Attualmente in rilascio in Olanda e Belgio, il firmware sarà presto disponibile anche nel nostro Paese. L’update verrà notificato automaticamente oppure potete controllare periodicamente dal percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Aggiornamento R180XXU0AUB5 Samsung Galaxy Buds Live



Come pubblicato su Reddit, le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Live stanno ricevendo l’update R180XXU0AUB5 da appena 2.2 MB. La grande novità contenuta in questo aggiornamento è la possibilità di gestire manualmente il bilanciamento audio dell’auricolare sinistro e destro, oltre alla feature che consente uno switch rapido tra smartphone Galaxy e tablet Galaxy se muniti della One UI 3.1.

Come aggiornare Samsung Galaxy Buds Live



L’aggiornamento per Samsung Galaxy Buds Live può essere scaricato tramite l’applicazione Samsung Galaxy Wearable disponibile al badge del Play Store sottostante.