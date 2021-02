Redmi Note 10 dovrebbe disporre di un display AMOLED: a “confermarlo”, dopo la foto della confezione trapelata ieri, un video hands-on pubblicato in queste ore, che mostra alcune delle caratteristiche chiave dello smartphone e il design.

Redmi Note 10 con display AMOLED?

Il video in questione mostra il presunto Redmi Note 10 in una colorazione grigia con una scocca posteriore curva e probabilmente in policarbonato. In base a quanto possiamo vedere, lo smartphone dovrebbe risultare il primo modello della gamma a poter contare su uno schermo AMOLED: difficile riuscire a comprenderlo dal display stesso vista la qualità del video, ma facendo un po’ di attenzione possiamo notare la comparsa della funzione Always On, solitamente presente solo con tecnologia AMOLED e OLED.

A meno che Xiaomi non voglia “demolire” rapidamente l’autonomia del suo smartphone o che quello mostrato non sia il modello “Pro”, possiamo dedurre che a bordo ci dovrebbe essere uno schermo AMOLED, contrariamente a quanto visto settimana scorsa: dovrebbe per il resto trattarsi di un’unità a 60 Hz con risoluzione Full-HD+, ma dal video non abbiamo conferme. In base a quanto vediamo Redmi Note 10 dovrebbe avere doppio speaker, porta USB Type-C, porta per il jack da 3,5 mm, sensore di impronte laterale e memoria interna da 128 GB, in questo momento con MIUI 12.0.1, Android 11 e patch di sicurezza di gennaio 2021.

Le indiscrezioni viste in questi giorni puntano poi su un SoC Qualcomm Snapdragon 678 e su un prezzo di vendita di 17.000 rupie indiane, corrispondenti a circa 191 euro al cambio. Non ci resta che attendere il 4 marzo 2021 per scoprire tutto.

in copertina Redmi Note 9T