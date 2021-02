A fine 2020 vi avevamo parlato di questo particolare brevetto OPPO che aveva come protagonista un inedito smartphone con display a scorrimento. LetsGoDigital, fonte preziosa di questo e tanti altri brevetti di aziende hi-tech di alto livello, aveva pubblicato immagini di pubblico dominio in cui il device era accompagnato da design piuttosto discutibile e dal marchio “OPPO X Tom Ford” sul retro.

Tom Ford non ha collaborazioni con OPPO

Questa informazione aveva portato LetsGoDigital a credere che si trattasse di una qualche collaborazione fra l’azienda cinese e il famoso brand americano. In realtà, come comunica quest’oggi LetsGoDigital, il marchio Tom Ford è completamente all’oscuro di questa collaborazione e ne ha chiesto addirittura la sua rimozione – solo successivamente ha realizzato che si tratta di immagini pubblicamente disponibili online.

In una dichiarazione ufficiale rilasciata da Tom Ford, viene sottolineata la completa assenza di “collaborazione tra Tom Ford e OPPO. Non esiste un prodotto del genere in fase di sviluppo. Inoltre, le immagini includono un uso improprio e fuorviante del marchio TOM FORD.” Curiosamente, poi, anche la dichiarazione ufficiale fornita dall’ufficio PR internazionale di OPPO “conferma che non esiste alcuna collaborazione fra OPPO e Tom Ford“.

La storia si fa ancora più interessante quando si scopre che il wallpaper utilizzato nel concept ben visibile nell’immagine in alto, utilizza una immagine che proviene dallo stock di wallpaper ufficiali presentati al lancio di iPhone 11. Infatti, sebbene quello di Apple abbia colori più sgargianti, l’estrema somiglianza fra i due porta a credere che sia stato leggermente modificato e aggiunto al concept di OPPO.

Cosa ne pensate di questo scivolone di OPPO? Quale potrebbe essere secondo voi la spiegazione di questo comportamento? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.