OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro (affiancati in autunno dall’equilibrato modello OnePlus 8T) sono stati gli smartphone di riferimento del produttore cinese per il 2020 e in questo momento sono acquistabili ai prezzi migliori grazie alle offerte di Amazon.

Nelle ultime settimane le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori si sono comprensibilmente spostate sulla nuova serie di punta OnePlus 9. D’altro canto il lancio che dovrebbe avvenire nel corso del mese di marzo e il moltiplicarsi di indiscrezioni sulla composizione della gamma, sulla dotazione tecnica dei modelli e su partnership prestigiose stanno alimentando la già tanta curiosità attorno a questi nuovi OnePlus.

L’attesa per i nuovi flagship edizione 2021 non è comunque un buon motivo per far finire nel dimenticatoio i tuttora validissimi top di gamma del 2020, che anzi potrebbero calamitare l’interesse di nuovi potenziali acquirenti grazie alle offerte che li vedono attualmente protagonisti su Amazon.it.

OnePlus 8 (ecco la nostra recensione) e OnePlus 8 Pro vengono infatti proposti in questo momento ai migliori prezzi mai raggiunti, nelle varianti di memoria migliori – 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna –, con la garanzia della formula “Venduto e spedito da Amazon“.

È bene precisare che, mentre il modello Pro è subito acquistabile e anzi potrebbe essere tra le vostre mani anche prima della fine di questa settimana, OnePlus 8 standard è “attualmente non disponibile“, ma può comunque essere acquistato al prezzo minimo e verrà spedito non appena rientrerà in stock.

Fatta questa premessa, non ci resta che elencarvi le offerte:

Approfitterete di queste offerte per acquistare un nuovo smartphone oppure ormai siete già in attesa dei OnePlus 9? Ditecelo nei commenti.

