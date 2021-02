“OK Google” continua a non funzionare su Wear OS, ma il colosso di Mountain View ora sta lavorando per risolvere la questione che si protrae da mesi. Nel frattempo YouTube Music per Android ora consente di ripetere i brani durante il casting, inoltre Google Chat inizia a distribuire l’anteprima beta per gli utenti di Hangouts.

Google inizia a occuparsi di Google Assistant su Wear OS

A partire da novembre 2020 molti utenti con diversi modelli di smartwatch hanno segnalato di non riuscire ad attivare vocalmente Google Assistant. Google ha riferito a The Verge che ora sta lavorando a una soluzione, tuttavia rimane la percezione che la società non dia abbastanza priorità a Wear OS, visto che il problema esiste da mesi.

La dichiarazione di Google non chiarisce quanto tempo ci vorrà prima che il problema venga risolto, ma si spera che almeno la società se ne stia occupando, visto che Google Assistant è il fulcro della strategia di Google.

YouTube Music per Android ora consente di ripetere i brani durante il casting

YouTube Music manca ancora di varie funzionalità che erano presenti in Google Play Music e una di queste è la possibilità di ripetere i brani durante la trasmissione su altri dispositivi.

La schermata di riproduzione di YouTube Music in precedenza nascondeva i pulsanti di riproduzione casuale e ripetizione quando la trasmissione era abilitata e in seguito i pulsanti erano visibili ma non operativi.

In questi ultimi giorni molti utenti segnalano che il pulsante di ripetizione del brano o dell’intero album funziona quando il dispositivo che trasmette è connesso agli altoparlanti Google Home o Nest, nonché a qualsiasi altro dispositivo. Il pulsante per la riproduzione casuale è ancora disattivato, ma molto probabilmente verrà attivato a breve.

È strano che un bug del genere richieda così tanto tempo per essere risolto, tuttavia potete provare ad aggiornare YouTube Music per Android tramite badge sottostante.

Google Chat inizia a distribuire l’anteprima beta per gli utenti di Hangouts

Come abbiamo notato all’inizio di questo mese, Google sta avviando la migrazione di Hangouts con un’anteprima di Google Chat per account personali gratuiti.

Il gigante di Mountain View ha trascorso l’ultimo anno a migrare le aziende da Hangouts a Google Chat e Google Meet, ma ora la società sembra pronta a rendere disponibile Google Chat anche per gli utenti non paganti che stanno ancora utilizzando Hangouts, prima che quest’ultimo venga ritirato.

Da oggi alcuni utenti vengono accolti con un messaggio di benvenuto quando aprono l’app Google Chat. Questa versione beta consente di raggiungere e trovare qualsiasi contatto di Hangouts salvato.

Google Chat renderà disponibile agli account personali alcune funzionalità aziendali, come la possibilità di cercare e inserire rapidamente file da Google Drive e la creazione rapida di riunioni da Google Calendar.

Al momento le chat di gruppo non sono ancora disponibili, inoltre gli inviti alle videochiamate generano un collegamento per Google Meet anziché avviare immediatamente una chiamata.

L’anteprima di Google Chat per gli utenti di Hangouts non è ancora ampiamente disponibile.