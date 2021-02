L’arcinoto marketplace eBay ha appena lanciato una nuova iniziativa promozionale nell’ambito del programma Extra che permette di ottenere un bonus di benvenuto sotto forma di punti al momento dell’iscrizione.

Per coloro che non lo conoscessero, eBay Extra è il programma della piattaforma di shopping online che permette di accumulare dei punti per ogni acquisto effettuato e di trasformarli poi in coupon sconto da utilizzare per quelli futuri.

Nuova promozione eBay Extra

La nuova promozione menzionata in apertura si rivolge a tutti gli utenti che non siano iscritti attualmente e che non siamo mai stati iscritti in precedenza al programma Extra. Insomma esclusivamente ai nuovi utenti.

Questi ultimi avranno la possibilità di iscriversi gratuitamente e di ricevere subito in regalo un bonus di benvenuto di 100 punti.

Se volete cogliere subito quest’occasione, qui di seguito trovate il link utile per iscrivervi al programma:

Iscriviti gratis a eBay Extra

Maggiori informazioni su eBay Extra

Come spiegato sinteticamente ed esaustivamente negli screenshot riportati di seguito, il meccanismo di funzionamento di eBay Extra è molto semplice: per ogni euro speso, il cliente riceve un punto; i punti accumulati possono essere convertiti in buoni sconto da spendere su eBay, 500 punti danno diritto ad un coupon da 5 euro.

Non è previsto un importo minimo per gli acquisti, né viene fatta distinzione in base alla categoria di appartenenza degli articoli o al fatto che si tratti di prodotti nuovi o usati.

I clienti iscritti a eBay Extra hanno inoltre diritto a vantaggi ulteriori, nella fattispecie: 8% di sconto su Booking.com, 10% di sconto su rentalcars.com e sconti esclusivi su eBay.

Tutto questo senza dimenticare i servizi inclusi, ovvero:

reso gratuito con PayPal, con annesso rimborso delle spese di spedizione;

offerte eBay Imperdibili con spedizione gratis;

garanzia cliente eBay 7 giorni su 7;

miglior prezzo garantito.

Per maggiori dettagli, trovate termini e condizioni di eBay Extra a questo link.

