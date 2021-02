L’arrivo di YouTube Kids ha finalmente dato una risposta alle tante richieste dei genitori per quanto riguarda la possibilità di navigare sulla piattaforma video senza rischi per i minori, ed in queste ore il colosso di Mountain View svela un passo in avanti per gestire l’esperienza online di preadolescenti e adolescenti.

Migliore gestione e più controllo

Tramite la creazione di un account Google supervisionato, infatti, i genitori hanno modo di gestire e limitare le funzionalità di YouTube in piena autonomia, consentendo così a tutte le famiglie con figli sotto l’età di 14 anni – l’età di consenso vigente in Italia – di esplorare YouTube senza correre rischi.

Come funziona la nuova feature svelata da Google? Innanzitutto l’azienda parla di un programma beta per raccogliere il maggior numero possibile di feedback e migliorare il prodotto prima del lancio ufficiale. Ogni genitore ha la possibilità di scegliere il modo in cui i propri figli possono esplorare YouTube scegliendo una tra le impostazioni seguenti:

Esplora : ideale per i bambini che non sono ancora pronti ad abbandonare YouTube Kids. Questa opzione permette di esplorare un gran numero di video adatti ad un pubblico di utenti dai 9 anni in su, come ad esempio vlog, tutorial, video di gaming, notizie, clip audio e tanto altro.

: ideale per i bambini che non sono ancora pronti ad abbandonare YouTube Kids. Questa opzione permette di esplorare un gran numero di video adatti ad un pubblico di utenti dai 9 anni in su, come ad esempio vlog, tutorial, video di gaming, notizie, clip audio e tanto altro. Esplora altro : ideale per gli spettatori dai 13 anni in su, questa opzione permette ai ragazzi di accedere ad una selezione di video più ampia, oltre a poter guardare live streaming e tutte le altre categorie già sopracitate nella sezione “Esplora”.

: ideale per gli spettatori dai 13 anni in su, questa opzione permette ai ragazzi di accedere ad una selezione di video più ampia, oltre a poter guardare live streaming e tutte le altre categorie già sopracitate nella sezione “Esplora”. Gran parte di YouTube: l’ultima opzione è adatta ai ragazzi che sono già pronti ad accedere alla maggior parte dei contenuti caricati su YouTube, ad eccezione di quelli che includono contenuti soggetti ai limiti di età.

Oltre a poter anche controllare nel dettaglio la cronologia delle visualizzazioni e delle ricerche, restano disponibili tutti i controlli offerti da Family Link di Google. Qui tutti i dettagli sulle ultime novità svelate quest’oggi da Google.