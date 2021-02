Continuano ad arrivare incessanti novità su Xiaomi Mi 11 Lite, ed in queste ore abbiamo la possibilità di ammirare l’atteso medio gamma Xiaomi in alcune foto dal vivo. Dopo aver scoperto quelle che dovrebbero essere le specifiche di Xiaomi Mi 11 Lite 4G e Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un inedito leak pubblicato dal leaker Abhishek Yadav, ha come protagonista quelle che dovrebbero essere le foto dal vivo di Xiaomi Mi 11 Lite 4G.

Due foto dal vivo e tante conferme

La prima foto, quella che ritrae la schermata delle informazioni generali del telefono, fa chiaramente riferimento al codice prodotto M2101K9AG. Sappiamo da ormai diverso tempo che il codice prodotto è lo stesso rivelato dalle varie certificazioni ricevute dal device da diversi enti. Il design di quello che dovrebbe essere Xiaomi Mi 11 Lite 4G risulta simile a quello di Xiaomi Mi 11 5G, almeno per quel che riguarda la presenza della fotocamera punch hole frontale – rispetto al top di gamma notiamo l’assenza della curvatura del pannello.

La scheda tecnica mostrata in foto fa poi riferimento ad un ignoto processore octa-core da 2.3 GHz , 6 GB di RAM e Android 11 con la MIUI 12. La seconda foto, invece, ritrae il device dal retro e mette in risalto un modulo fotografico triplo con un design in linea con quello di Xiaomi Mi 11 5G. Si ritiene che il device possa essere commercializzato in Cina con il nome Xiaomi Mi CC11; questa variante sembra abbia il codice prodotto M2101K9C e dovrebbe montare un processore Snapdragon serie 7 non ancora annunciato – si parla di Snapdragon 775G.

Lo smartphone dovrebbe montare una batteria da 4150 mAh, fotocamera principale da 64 MP e un altro sensore con zoom ottico 5x.

In copertina Xiaomi Mi 11 5G