WINDTRE sembra essere davvero scatenata questo mese e oggi – dopo le promozioni per acquistare smartphone a rate – rilancia le offerte operator attack Wind GO, attivabile da oggi e per le prossime settimane da clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce, PosteMobile e altri operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, ho.Mobile e Very Mobile) che richiedono la portabilità.

Offerte Wind GO attivabili anche in negozio

I nuovi clienti WINDTRE provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali (eccezione fatta Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile e Very Mobile) avranno la possibilità di attivare le seguenti offerte a loro dedicate:

WINDTRE GO.50 Fire+ LE prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet fino in 4G+ al costo di 6,99 euro al mese addebitato su credito residuo;

prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino in 4G+ al costo di addebitato su credito residuo; WINDTRE GO.100 Star+ Easy Pay LE prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet fino in 4G+ a 7,99 euro al mese addebitato su metodo di pagamento Easy Pay (conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate abilitate);

prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino in 4G+ a addebitato su metodo di pagamento Easy Pay (conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate abilitate); WINDTRE GO.100 SPECIAL+ LE prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet fino in 4G+ al costo di 9,99 euro al mese addebitato su credito residuo;

prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino in 4G+ al costo di addebitato su credito residuo; WINDTRE Smart Pack & GO FLASH+ prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet fino in 4G+ a 8,99 euro al mese addebitato su metodo di pagamento Easy Pay con smartphone a scelta nel listino dedicato. È previsto un costo di attivazione una tantum di 4,99 euro per la rateizzazione.

Non possiamo non sottolineare che per le suddette offerte è, in alcuni casi, previsto un costo di attivazione di 49,99 euro, che è in promozione se la SIM rimane attiva per almeno 24 mesi; in caso contrario, è previsto il relativo addebito solo se è presente credito residuo. A questo si aggiunge il costo iniziale – variabile, ma di solito è 20 euro – per l’acquisto della SIM.

