Con Huawei sempre più focalizzata ad attirare l’attenzione degli sviluppatori di terze parti su HarmonyOS e sulla piattaforma Huawei Mobile Services (HMS), il colosso cinese non ha assolutamente intenzione di lasciare dietro il ramo wearable della compagnia. Huawei, infatti, realizza alcuni fra i miglior smartwatch presenti sul mercato, ed in queste ore annuncia un importante novità destinata a rendere i dispositivi wearable ancora più completi e appetibili.

Huawei apre alle app di terze parti

Huawei apre completamente le porte del ramo wearable alle app di terze parti, e per mostrare quanto di buono sia possibile realizzare per gli smartwatch, ha mostrato un concept dell’applicazione Fifity per lo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro. L’applicazione wearable companion di quella già disponibile su smartphone tramite AppGallery, permette agli utenti di accedere ad un grande numero di esercizi (ad oggi più di 900) e a più di 200 milioni di workout completi.

L’applicazione, realizzata utilizzando appositi kit basati su Huawei Mobile Services, dimostra come la compagnia abbia a cuore gli interessi degli sviluppatori donando loro tutti i tool di cui necessitano per realizzare incredibili app per dispositivi wearable. Huawei dichiara inoltre di offrire “supporto operativo completo per tutti i fornitori di contenuti delle app“. In futuro ci si aspetta un numero sempre maggiore di applicazioni per i wearable Huawei.

In copertina Huawei Watch Fit