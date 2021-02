Sono due i motivi per cui gli smartphone di Google sono così popolari: la robustezza del software e la qualità delle fotocamere. In questa news ci focalizziamo però solo sull’aspetto software della serie Pixel in quanto, grazie alla funzione Car Crash Detection, ha letteralmente salvato la vita ad un uomo vittima di un incidente.

Un Pixel ha salvato la vita di un uomo

Per chi non lo sapesse, Car Crash Detection è una esclusiva dei Google Pixel – è disponibile su Google Pixel 3, Google Pixel 4, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 – sviluppata da Big G per riconoscere gli aspetti tipici di un incidente stradale e chiamare automaticamente i soccorsi nel caso in cui il proprietario dello smartphone dovesse risultare incosciente a seguito dell’incidente stesso. Questo è quello che e più o meno accaduto a Chuck Walker, un uomo rimasto vittima di un incidente domestico mentre stava utilizzando un piccolo Bobcat nella sua proprietà.

Walker, come racconta nel post pubblicato su Reddit, aveva perso il controllo del mezzo finendo in un piccolo burrone. Nella fase di caduta il mezzo si era capovolto, di fatto bloccando le uniche vie di uscita dal mezzo. Walker, rimasto incosciente a causa della caduta, aveva riportato anche la rottura di sette costole e di quattro vertebre toraciche. L’evento, automaticamente riconosciuto dal suo Google Pixel 4 XL come un incidente stradale, aveva portato lo smartphone a chiamare automaticamente il 911 e a condividere la posizione ai soccorritori.

Walker, una volta tornato cosciente, si era ritrovato al telefono con il centralino dei soccorsi – indossava un auricolare Bluetooth – guidandoli precisamente verso la zona della sua proprietà in cui si trovata. Se la funzione Car Crash Detection non fosse stata attiva, è probabile che la vittima sarebbe rimasta incastrata nel mezzo per diverse ore, in quanto l’incidente era avvenuto in un’area piuttosto addentrata della sua proprietà.

Nella speranza che la feature venga presto attivata anche nel nostro Paese – e magari anche abbracciata da tutti gli OEM -, Car Crash Detection ha dimostrato quanto possa essere utile nella vita di tutti i giorni.