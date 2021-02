Wear OS by Google senza dubbio non rientra tra i prodotti a cui il colosso di Mountain View dedica più attenzioni ma questo non vuol dire che non sia oggetto di importanti novità di tanto in tanto.

Ed una delle nuove feature a cui il team di sviluppatori starebbe lavorando è uno strumento per la registrazione dello schermo, almeno ciò è quanto emerge da alcuni riferimenti trovati dallo staff di 9to5Google nel codice dell’ultima versione della companion app per Android di Wear OS.

L’app Wear OS su Android consente da tempo agli utenti di catturare uno screenshot dell’orologio dal menu nell’angolo in alto a destra (una volta selezionato il comando, viene visualizzata una notifica sul telefono che con un tocco apre il menu di condivisione).

Con la versione 2.45.0.356582426 di Wear OS (che è possibile scaricare dal Google Play Store) sono state inserite tre stringhe di codice che descrivono un processo simile per la registrazione dello schermo. Purtroppo al momento non è chiaro se ogni acquisizione avrà una lunghezza fissa o se sarà possibile avviare e arrestare la registrazione sul dispositivo.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View, anche per scoprire quando questa nuova feature sarà effettivamente messa a disposizione degli utenti.

Un’app potrebbe rendere più semplice la vita agli utenti Wear OS

Dallo sviluppatore Malcolm Bryant arriva una nuova soluzione al problema del sideload delle applicazioni sui dispositivi Wear OS: stiamo parlando di “Wear Installer“, applicazione che consente agli utenti di salvare le loro app Wear OS precedenti e di caricarle sull’orologio senza problemi.

Ricordiamo che dal 10 marzo 2021 non sarà più possibile installare applicazioni sullo smartwatch attraverso la relativa app Android sullo smartphone e Wear Installer potrebbe rappresentare un comodo strumento per gli utenti della piattaforma di Google.

Questa applicazione può contare su una propria istanza ADB ed è in grado di estrarre i componenti APK compatibili con Wear OS incorporati dalle app del telefono. In pratica, è sufficiente installare l’APK di Wear Installer sul proprio telefono, in modo che l’app possa comunicare con lo smartwatch tramite ADB e caricare in remoto qualsiasi applicazione.

Ecco una dimostrazione:

L’app Wear Installer può essere scaricata dal sito dello sviluppatore.