Telegram è sempre una sicurezza in fatto di aggiornamenti e quello di oggi, arrivato per introdurre la versione 7.5, rispetta le aspettative portando con sé una lunga lista di nuove funzioni e vari accorgimenti, i quali non fanno mai male perché migliorano la stabilità e le prestazioni.

Novità di Telegram 7.5

Il changelog, infatti, conta ben cinque voci e ognuna di loro fa riferimento a una nuova funzione o a un miglioramento di qualcosa che c’era, a dimostrazione del fatto che Telegram lavora costantemente per migliorare il suo servizio e la sua applicazione per Android. Ecco quindi che cosa c’è di nuovo con Telegram 7.5:

imposta l’autoeliminazione dei messaggi per tutti, 24 ore o 7 giorni dopo l’invio;

crea link d’invito che funzionano per un periodo limitato o un numero limitato di volte;

accedi rapidamente alle chat direttamente dalla schermata Home;

converti i gruppi in Gruppi Broadcast illimitati;

organizza i messaggi in base alla data originale quando sposti la cronologia da altre app.

Da notare l’introduzione dell’autoeliminazione dei messaggi, personalizzabile nelle tempistiche, dei link che funzionano solo per uno specifico tempo e per un numero limitato di volte e uno strumento per organizzare i messaggi importati da altre applicazioni tenendo conto della loro data.

Come scaricare Telegram 7.5

Telegram 7.5 è già disponibile al download per tutti quanti direttamente dal Google Play Store, quindi non è necessario ricorrere ad apk o altri strumenti per averlo subito. Che cosa manca ormai a Telegram, dopo queste aggiunte?