Nell’anno della pandemia le offerte telefoniche hanno subito un leggero calo di prezzo, con importanti aumenti per quanto riguarda i giga inclusi: scopriamo l’evoluzione dei costi e la composizione delle tariffe negli ultimi 12 mesi.

Scendono i prezzi, salgono i giga: il trend delle tariffe telefoniche

L’ultima indagine svolta da SOStariffe.it analizza l’evoluzione dei costi e la composizione delle offerte negli ultimi 12 mesi (marzo 2020 – febbraio 2021); il risultato è stato raggiunto attraverso la comparazione delle migliori offerte telefoniche dell’ultimo anno. Il terreno di scontro è ormai il traffico dati, anche se continuano a crescere pure i minuti di chiamate: a scendere sono i costi (-4%) e gli SMS, ormai considerati quasi obsoleti. Inizia inoltre a diffondersi la connettività 5G.

Le compagnie stanno puntando tutto sui giga e sui minuti: analizzando le medie, dal 2020 al 2021 abbiamo +7,2% dei minuti inclusi, -20,9% degli SMS e +30,1% di giga (da 43,46 a 56,55), a fronte di un calo dei prezzi (-4%, da 11,55 a 11,09 euro). Questo per quanto riguarda il mercato completo, che include operatori tradizionali (MNO) e virtuali (MVNO).

I dati riguardanti i soli operatori tradizionali vedono una discesa ancora più consistente dei prezzi (-9,3%), ma con aumenti più contenuti di giga (+12,8%, da 62,17 a 70,11) e minuti (+3,7%); sempre in forte calo gli SMS (-25,6%). Possiamo vedere tutti i numeri nella tabella qui sotto.

Cos’è cambiato dunque in Italia nell’anno del COVID-19? La media delle tariffe fa rilevare una lieve riduzione del costo mensile, con sempre più giga e sempre più offerte di tipo 5G. I prezzi per la connettività di quinta generazione tenderanno presumibilmente a diminuire nel corso del 2021, con una disponibilità di modelli in evidente espansione.

