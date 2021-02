Cattive notizie per i possessori di dispositivi Galaxy meno recenti, che presto si troveranno a fare i conti con la fine del supporto ufficiale da parte di Samsung Health.

Sviluppato dal produttore sudcoreano come soluzione unica per tutti i device della gamma Galaxy, Samsung Health accentra tutta una serie di funzioni legate al monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Se nella giornata di ieri vi avevamo segnalato l’arrivo in Italia delle feature di ECG e rilevamento della pressione arteriosa, quelle di oggi non sono buone nuove.

Samsung Health dice addio ai vecchi Galaxy

Accade molto spesso che app e servizi smettano di supportare i dispositivi meno recenti e a spingere gli sviluppatori a simili decisioni possono esserci svariati motivi: dalla volontà di accrescere l’interesse degli utenti verso i device più nuovi, alla scarsa utilità di continuare a impiegare risorse per modelli datati e ormai usati da pochissimi utenti.

Una simile decisione è stata appena presa da Samsung in riferimento a Samsung Health: il produttore sudcoreano ha confermato attraverso la nota che vedete nello screenshot che a partire dal 22 marzo 2021 non saranno più supportati ufficialmente i Galaxy più vecchi.

Più precisamente, il supporto giungerà al capolinea per i modelli che utilizzino Android 7.0 Nougat e versioni precedenti.

Intendiamoci: questo non vuol dire che i possessori dei modelli in questione non potranno più utilizzare l’app Samsung Health, ma che dovranno fare i conti con limitazioni in termini di servizi e funzioni e che non riceveranno più aggiornamenti e novità annesse.

A tutti coloro i quali desiderino avere pieno accesso alle funzioni di Samsung Health, il produttore consiglia di effettuare l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo o versioni successive o, ove ciò non sia possibile, di passare ad un modello più nuovo.

A tale scopo, potete dare un’occhiata alla nostra guida.

