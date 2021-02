Se siete soliti caricare video e foto su Snapchat con il vostro smartphone Android, vi sarà certamente capitato di chiedervi per quale motivo la qualità di questi contenuti multimediali non renda giustizia una volta caricati sul social network. Il motivo dipende dal mancato supporto degli OEM alla libreria CameraX di Android, ma sembra che le cose stiano finalmente cambiando.

Finalmente foto ad alta qualità

La famiglia Samsung Galaxy S21 è una delle poche che supporta la libreria CameraX e pertanto permette agli utenti di caricare foto e video ad alta qualità su Snapchat. Il risultato dei test, come sottolineato dai colleghi di Android Police, è sotto gli occhi di tutti e permette finalmente agli utenti muniti di uno dei tre top di gamma Samsung di dare sfogo alla propria creatività senza più vedere foto e video caricati a bassa qualità.

È da ormai diverso tempo che si parla del fatto che Snapchat per Android dovrebbe migliorare molto sotto questo punto di vista, ma oggi gli unici utenti a non avere problemi di sorta sono quelli muniti dei Google Pixel – merito del Pixel Visual Core integrato all’interno dei SiP (System in Package) presenti negli smartphone di Google.

La speranza è che sempre più OEM inizino a supportare la libreria CameraX di Android in modo da offrire una migliore esperienza ai propri utenti.