Al Mobile World Congress 2021 di Shanghai OPPO non sta certo centellinando le novità, che giungono giorno dopo giorno. Dopo aver dato un’occhiata approfondita al pieghevole, in un certo senso rivoluzionario, OPPO X 2021 in questo articolo e nel video che abbiamo avuto modo di dedicargli, l’azienda cinese ci dà altro materiale su cui sognare.

Wireless Air Charging: ricarica senza fili e contatto anche per OPPO

È stata presentata la OPPO Wireless Air Charging, tecnologia per la ricarica senza fili e pure senza contatto che, insieme alla Mi Air Charge di Xiaomi, potrebbe rivoltare le nostre vite anche se in un futuro non esattamente immediato. Vederla in azione nel breve video realizzato dall’azienda, però, indica che c’è già la tecnologia per ricaricare i gadget elettronici senza essere vincolati a cavi e/o superfici.

La Wireless Air Charging di OPPO arriva fino a 7,5 watt che trasferisce al dispositivo compatibile – in video c’è, ovviamente, OPPO X 2021 – nel momento in cui questo si trova nel raggio di 10 cm dal tappetino di ricarica. Poche illusioni: serviranno anni per vedere una tecnologia simile applicata al mercato consumer.

OPPO ha sfruttato il MWC 2021 di Shanghai per dare dimostrazione pratica di ciò di cui sono capaci il caricabatterie “flash” da ben 125 watt di potenza massima, potenzialmente in grado di ricaricare pienamente una batteria da 4.000 mAh in soli 20 minuti, e il caricabatterie wireless AirVOOC da 65 watt che ristorerebbe la stessa batteria da 4.000 mAh in circa mezz’ora.

OPPO e le nuove partnership per raggiungere nuovo pubblico

L’azienda carezza l’obiettivo di portare la sua tecnologia di ricarica super rapida pressoché ovunque, quindi a bordo di automobili, aree pubbliche e sugli accessori di ricarica anche di terze parti, e vanno in questa direzione le partnership annunciate con Anker, FAW-Volkswagen e NXP Semiconductors nell’ambito dell’iniziativa The Flash.

Queste faranno sì che Anker svilupperà degli accessori di ricarica compatibili con la tecnologia VOOC Flash, FAW-Volkswagen la integrerà a bordo delle auto prodotte in Cina mentre NXP Semiconductors la porterà nelle soluzioni connesse e smart pensate per gli ambiti industriali, automotive e di smart home. In bocca al lupo, OPPO!